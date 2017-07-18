Birlik Vakfı Demokrasi Nöbetçilerine İkramlarda Bulundu

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Nevşehir'de etkinliklerini sürdürdü.
Nevşehir'de Belediye Başkanlığının organize ettiği etkinliklere katılım sağlayan Birlik Vakfı Başkanı Gürbüz Dinç ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte demokrasi nöbetini tutan Nevşehirlilere çeşitli ikramlarda bulundu.
Birlik Vakfı Başkanı Gürbüz Dinç, "Çorba, çay ve su ikramlarıyla demokrasi nöbetlerine katılan vatandaşları unutmadık. Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanlığı etkinlikler süresince bu tür ikramlarda bulunmaya devam edecek" dedi.
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