Birlikte Alkol Aldığı Arkadaşını Hastanelik Eden Şahıs Tutuklandı

Kocaeli'de birlikte alkol aldığı arkadaşını döverek hastanelik eden şahıs tutuklandı.

Kocaeli'de birlikte alkol aldığı arkadaşını döverek hastanelik eden şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesinde M.K. (49) ve E.Ş. isimli iki arkadaş bir inşaat içerisinde birlikte alkol almaya başladı. İlerleyen saatlerce alkolün etkisi ile başlayan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. E.Ş., M.K'yı ağır şekilde dövdü. Olay sonrasında çevreden geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz şekilde yatan M.K.'yı görerek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.Ş.'yi yakaladı. Sabah adliyeye sevk edilen E.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.