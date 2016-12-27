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Birlikte Türkiye'yiz

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Birlikte Türkiye'yiz
Samsun Proteston Kilisesi'nde Noel Bayramı kutlandı. Pastör Orhan Pıçaklar terörün bitmesini dileyerek, "Biz birlikte Türkiye'yiz. Bizi ayıramazlar, bölemezler. Devletimizin yanındayız" dedi

Samsun'da yaşayan Hristiyanlar, Protestan Kilisesi'nde Noel Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Törene çok sayıda Afrika, İran, Irak, Amerika, Gürcistan ve Rus Hristiyan vatandaşları katıldı. Töreni yöneten Pastör Orhan Pıçaklar, Noel Bayramını kutladı, hep birlikte ilahiler söyledi. Pastör Pıçaklar, cemaati kutsadı. Pastör Pıçaklar Noel duasında Türk güvenlik güçlerine terörle mücadelesinde başarılar dileyerek, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diledi. 2017'de terörün bitmesini dileyen Pastör Pıçaklar, "Biz birlikte Türkiye'yiz. Bizi ayıramazlar, bölemezler. Devletimizin yanındayız Türkiye'de ve Ortadoğu'da terörün bitmesini diliyorum. Güçlünün güçsüzü ezdiği dünya düzeninin değişmesi için dua ediyoruz" dedi.

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