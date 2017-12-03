Birlikte yaşamayı Çöplüklerde öğrendik…

Geçenlerde bir televizyon kanalında bir Suriyeli, düzgün Türkçesi ile, Suriye’de iç savaş öncesinde yaşanan bir tespitini anlatıyordu.

Suriyelinin konuşması dikkatimi çekti ve konuşmasını dikkatle dinlemeye başladım.

* * *

Gaziantep’te geçimini çöplüklerden çöp ayıklayarak kazandığını söyledi.

Yaptığı tespit Sosyoloji kitaplarına, demokrasinin evrensel değerlerine, altın harflerle yazılması gereken tespitlerdi.

Sorumsuzca konuşup mikrofonlardan toplumu kamplara ayıran siyasilere ders olacak tespitlerdi.

* * *

“Çöplükte birleştik” diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam etti.

“Savaş öncesinde bizler Suriye’de, hepimiz ön yargılıydık ve ön yargılarımızla birlikte yaşıyorduk.

- Hepimiz ayırım yapmaya başlamıştık.

- Bu yaşam tarzımız yavaş yavaş artarken hiç kimse ama hiç kimse bu gün yaşadıklarımızı aklına bile getiremiyordu.

- Birbirimize ayırım yapmaya başladık.

- Şii’ler iktidarda oldukları için hiç kimseyi beğenmiyorlardı.

- Sünni’ler çoğunluk oldukları için,

- Hıristiyanlar zengin oldukları için hiç kimseyi dinlemiyorlardı.

- Türkmenler başka, Kürtler ve Araplar başka tellerden çalıyorlardı.

-Özetle kimse kimseyi dinlemiyor ve kimse kimseyi beğenmiyordu.

- Herkes dedikodu yapıyor ve sosyal medyada herkes birbiri ile küfürleşiyordu.

- Herkes herkesten kaçıyor, konuşmuyor ve gittikçe ilişkiler keskinleşiyordu.

- Herkes ama herkes, çok biliyor, herkes en ahlaklı ve en dindar ve de en namuslu benim diyordu.

- Savaş çıktı hepimiz ülkemizdeki savaştan kendimizi çocuklarımızı Türkiye topraklarına zor attık.

Şimdi durum değişti, hepimiz büyük çoğunluğumuz çöplüklerde birleştik.

Çöp toplarken artık kimse kimseyle tartışmıyor ve kavga etmiyor.

Çöplüğe düşünce birleşmeyi öğrendik.” Dedi.

Bu Suriyelinin konuşmasını, düşman yaratarak siyaset yapma alışkanlığı olanlara, demokrasinin, birlikte yaşamanın, bir Vatana sahip olmanın değerini bilemeyenlere duyurmak istedim.