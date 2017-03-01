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Birol Parlak’a Doğum Günü Sürprizi

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Birol Parlak’a Doğum Günü Sürprizi
Aytemiz Alanyaspor'un futbolcularından Birol Parlak'ın 27. yaş günü kesilen pasta ile kutlandı.

Aytemiz Alanyaspor'un futbolcularından Birol Parlak'ın 27. yaş günü kesilen pasta ile kutlandı.

Sebze ve meyve üreticiliği yapan Aytemiz Alanyaspor taraftarı Sebahattin Çelik, Birol Parlak'a doğum günü sürprizi yaptı. Üzerinde fotoğrafı yer alan doğum günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde söndüren Birol Parlak, daha sonra takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti. Parlak, sürprizi hazırlayan Çelik'e de teşekkür etti.

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