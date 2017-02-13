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Bisanthe Oda Müziği Festivali’nde Muhteşem Final

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Bisanthe Oda Müziği Festivali’nde Muhteşem Final
TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali, muhteşem bir konserle final yaptı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali, muhteşem bir konserle final yaptı. Festivalin son gününde sahneye çıkan Brassolist topluluğu, caz ve müzikal ağırlıklı repertuarıyla dinleyicileri coştururken, türkü düzenlemeleri ile de kendine hayran bıraktı.

8 gün süren ve birbirinden güzel konserlere ev sahipliği yapan 2. Bisanthe Oda Müziği Festivali, son gecesinde bakır üflemeli çalgılardan oluşan Brassolist topluluğunu ağırladı. Bakır üflemeli çalgılarla caz, müzikal, klasik müzik eserleri ve çağdaş türkü düzenlemelerini seslendiren topluluk, 2014 yılından bu yana birlikte sahne alıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi brass sanatçılarından oluşan topluluğun Bisanthe Oda Müziği Festivali kapsamındaki konserine dinleyicilerin ilgisi yoğun oldu. Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde salon tamamen doldu.

Mozart'ın ünlü Türk Marşı ve Piazzola'nın ünlü eseri Oblivion gibi klasik eserlerin yanı sıra Pembe Panter, Damdaki Kemancı müzikalinden Sunrise Sunset, Marilyn Monroe ile özdeşleşen My Heart Belongs To Daddy gibi müzikal ve filmlerden parçalar ve Sarı Gelin, Uzun İnce Bir Yoldayım, Çay Elinde Öteye gibi türkülerin çağdaş yorumlarını seslendiren topluluk, ilk şarkıdan itibaren seyirciyi coşturdu. Klasik müzik konserlerindeki alışılmış düzenin aksine performansını baştan sona seyirciyle diyalog halinde sürdüren Brassolist, salonu dolduran Süleymanpaşalı dinleyicileri adeta kendinden geçirdi. Topluluğun solisti Ceren Gündoğdu'nun farklı tarzlardaki eserleri rahatlıkla seslendirdiği performanslar ayakta alkışlandı.

Konser sonunda Brassolist üyelerine çiçek takdim eden Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, etkileyici performanslarından ötürü topluluğu tebrik etti. Güral, "8 gündür çok sesli müziği bizlere yaşatan tüm müzisyenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu festivalin ortaya çıkmasında büyük emeği olan Genel Sanat Yönetmeni Kemal Küçük'e, festival öncesinde ve her anında büyük emek veren Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyoruz. En önemlisi, her akşam buraya gelerek bu salonu dolduran ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam farklı repertuarları ve eğlenceli sunumlarıyla bizlere unutulmaz bir final akşamı yaşatan Brassolist'i de huzurlarınızda kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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