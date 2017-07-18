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Bisiklet Sürücüleri Yaralı Karacaya Can Oldu

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Bisiklet Sürücüleri Yaralı Karacaya Can Oldu
Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Saros Doğa Sporları Topluluğu (SARDOS) üyesi bisikletçiler, bisiklet turlarında yaralı bir karaca yavrusuna rastladı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Saros Doğa Sporları Topluluğu (SARDOS) üyesi bisikletçiler, bisiklet turlarında yaralı bir karaca yavrusuna rastladı. Kent yaşam alanına çok yakın bir bölgede rastlanılan bu yaban hayvanının neden bu kadar yaklaştığı merak konusu olurken, yaralı Karaca, ilgili birim personeline teslim edildi.

SARDOS adına bir açıklama yapan Faruk Eker, "Mevsimin hassas dönemleri olduğundan dolayı ormanlık alanlara girmeden yakın bölgelerde faaliyetlerimizi planlıyoruz. Yine böyle bir faaliyetimizde asfalta 300 metre mesafede bir karaca yavrusunun ayakta hareketsiz durduğunu gördük. Yanına yaklaştığımızda kaçmayan bu güzel yaban hayvanını kontrol ettiğimizde boyun bölgesinde hafif yaralı olduğunu tespit ettik. Tahminimize göre saldırgan her ne ise bizim sesimizi duyarak bırakıp kaçtı. Önce yanımızdaki sulardan bir miktar su verdik sonrasında Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ile temasa geçtik. Çok kısa zamanda gelen bir ekip ile göndererek Edirne Doğal Hayatı Koruma memurlarına teslim edilerek sevkini sağladık. Duyarlılığı ve desteğinden dolayı Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Doğa bizim tüm yaşayanları ile geleceğimizdir, ormanları koruyalım, doğayı sevelim" dedi.

Bisiklet Sürücüleri Yaralı Karacaya Can Oldu

Bisiklet Sürücüleri Yaralı Karacaya Can Oldu

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