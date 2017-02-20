Bisiklet Topluluğunun Balkan Turu Devam Ediyor

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyelerinin Balkan topraklarında kalan Osmanlı dönemi eserlerini tanımak ve Türk köylerini ziyaret etmek için düzenledikleri...

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu üyelerinin Balkan topraklarında kalan Osmanlı dönemi eserlerini tanımak ve Türk köylerini ziyaret etmek için düzenledikleri "Balkanlar Bisiklet Turu" devam ediyor.

Tur kapsamında Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'ın pedal çevirerek gezen topluluk üyeleri son olarak Bosna Hersek'i pedallarıyla dolaşacak. İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (İÜBİS) Başkanı Mehmet Uğur Özdemir, tur kapsamında şu ana kadar 797 kilometre yol katettiklerini söyledi. Özdemir, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a kadar geldiklerini kaydederek, "Bir haftalık pedallayacak yolumuz kaldı. Hava şartları bizi zorladı. Gittiğimiz yerlerin yemek kültürüne yabancı olduğumuz için yemek konusunda da zor günler geçirdik" ifadelerini kullandı. Hava şartlarının zor olmasının tüm ekibi hem psikolojik hem de fiziksel olarak olumsuz yönde etkilediğine değinen Özdemir, "Bu tur dışarıdan ne kadar eğlenceli ve farklı görünse de mutfak arkası oldukça zahmetli ve zor oluyor. Ama her şeye rağmen bu projeyi yapmak bizim için gurur ve onur vericidir. Turumuz sadece Türkiye'de değil Balkanlarda da herkes tarafından destek gördü. Bizleri destekleyen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Özdemir, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Karadağ Büyükelçisi Serhat Galip'i makamında ziyaret ettiklerini sözlerine ekledi.