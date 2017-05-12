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Bisiklet Tutkunları Mysia Yollarını Keşfediyor

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Bisiklet Tutkunları Mysia Yollarını Keşfediyor
Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen "Mysia Yolları Bisiklet Turu'na katılan bisiklet sevdalıları, Nilüfer'in eşsiz manzarasında pedal çevirdi.

Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen "Mysia Yolları Bisiklet Turu'na katılan bisiklet sevdalıları, Nilüfer'in eşsiz manzarasında pedal çevirdi.

Mysia Bisiklet Gönüllüleri Grubu'nun Nilüfer Belediyesi desteğiyle gerçekleştirdiği Mysia Yolları Bisiklet Turu, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen 80 bisikletçiyi Nilüfer'de buluşturdu. 3 gün boyunca toplam 150 kilometre pedal çevirecek olan bisiklet sevdalıları, her gece Nilüfer'in ayrı bir bölgesinde kamp kuracak. Doğal güzelliği ile büyüleyen ve Türkiye'nin en iyi 5 bisiklet rotasından biri olarak gösterilen Mysia Yolları'nı keşfedecek olan bisikletçiler, turun başlangıcı için Gölyazı'da toplandı. Mysia Yolları Bisiklet Turu başlangıcında Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de bisikletçilerin yanındaydı.

Böyle bir tur için çok güzel bir rota seçildiğini söyleyen Başkan Bozbey, "310 kilometre uzunluğundaki Mysia yolları, bisiklet, at ve yürüyüş yollarına sahip bir yer. Yolları tekrar gözden geçirerek, konaklayarak, bisikletçi gözüyle bu yolları yeniden keşfedeceksiniz. Gölyazı'dan başlayan Misi'de biten Mysia Yolları Bisiklet Turu'nda doğa harikası görüntülerle karşılaşacaksınız. Fransa Bisiklet Turu dünyada nasıl biliniyorsa inanıyorum ki Mysia Yolları Bisiklet Turu da bir süre sonra bütün dünyada bilinecektir. Bu tur ile hem güzergahı, hem de Gölyazı'yı dünyaya tanıtmış oluyoruz. Güzergahınızda yaşayarak, hissederek 2 bin 500 yıllık tarihi göreceksiniz" dedi.

Başkan Bozbey'in konuşmasının ardından 80 bisikletçi, ilk rotalarına doğru pedal çevirmeye başladı. Nilüfer Belediyesi Bisikletli Zabıta Ekibi'nin de eşlik ettiği bisiklet turunda, sporcular günde 50 kilometre yol gidecek. Geçilen güzergahlarda bulunan mahallelerde kadın dernekleri tarafından sporcuların yiyecek ve içecek ihtiyaçları karşılanacak. Sporculara tur boyunca, tam teşekküllü bir ambulans ile arazi araçlarına sahip olan Nilüfer Arama Kurtarma Ekibi eşlik edecek. Kamp alanlarında da bisiklet tutkunlarının her türlü ihtiyacını karşılayacak tedbirler alındı.

Misi'de 14 Mayıs Pazar günü sona erecek olan Mysia Yolları Bisiklet Turu daha sonra rapor haline getirilerek Başkan Bozbey'e sunulacak.

Bisiklet Tutkunları Mysia Yollarını Keşfediyor

Bisiklet Tutkunları Mysia Yollarını Keşfediyor

Bisiklet Tutkunları Mysia Yollarını Keşfediyor

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