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Bisikletçiler sezonu açtı

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Bisikletçiler sezonu açtı
Kırıkkale Bisiklet Topluluğu sezon açılışını varış ve dönüş olmak üzere 70 kilometrelik bir rota üzerinde gerçekleştirdiği sürüşle sezonu açtı

Kırıkkale'nin ilk bisiklet grubu olan Kırıkkale Bisiklet Topluluğu kurulduğu günden bu yana binlerce kilometreyi geride bıraktı. Yeni bir topluluk olmasına rağmen sadece 1 yıl içerisinde sayısız faaliyet ve etkinlik gerçekleştiren Kırıkkale topluluk, Facebook ve WhatsApp gibi Sosyal Medya kanallarıyla üye sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. 

Her Perşembe akşamı geleneksel buluşmalarını gerçekleştirerek hem sohbet etme imkânı bulan hem de birbirleriyle teknik bilgileri paylaşan topluluk üyeleri ayrıca hafta sonunda yapılacak olan tur konusunda bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Kırıkkale Bisiklet Topluluğu üyeleri kondisyon eksikleri olmasına rağmen yılın ilk orta dereceli turunu Kılıçla köyüne gerçekleştirdi. 

Varış ve dönüş olmak üzere 70 kilometrelik bir rota üzerinde pedal çeviren bisikletçiler, hava şartlarına bağlı olmak kaydıyla yeni bir turun organizasyon planı yapıyorlar.

İbrahim Akpınar/Kırıkkale

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