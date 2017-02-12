Bisikletliler Derneği Üyelerinden Kızılay’a Kan Bağışı

Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesinin çağrısıyla bir araya gelen bisikletliler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesinin çağrısıyla bir araya gelen bisikletliler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Bisikletliler Derneği Sakarya Şubesinin organizasyonu ile bir araya gelen bisikletliler, AKM önünde kurulan Kızılay Kan Bağışı tırında kan bağışında bulundular. Kan bağışının acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Bisikletliler Derneği Sakarya Şube Başkanı İlhan Şengel, "Sağlıklı bir yaşam için dönen pedallarımızı bu defa bir damla kan bir can diyerek çevirdik. Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca insana el uzatan Türk Kızılayı'nın yaptığı çağrıya istinaden dernek olarak on altı arkadaşımız ile kan bağışında bulunduk" ifadelerini kullandı.