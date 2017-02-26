Bisikletliler ’Trafikte Biz De Varız’ Dedi

'Trafikte biz de varız" demek için bisikletliler, bütün dünyada eş zamanlı düzenlenen eylemi Eskişehir'e taşıdı.

'Trafikte biz de varız" demek için bisikletliler, bütün dünyada eş zamanlı düzenlenen eylemi Eskişehir'e taşıdı.

Yeterli çoğunluk anlamına gelen Critical Mass'ın amaçları, yolların ve kentin yalnızca otomobillere değil, bisiklet ve yayalara da ait olduğunu haykırmak, bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu göstermek, trafik kurallarının ve alt yapının bisikletlileri de gözeterek düzenlenmesini, geliştirilmesini savunmak anlamına gelmektedir. Eskişehir'de ise, yüze yakın bisikletlinin katıldığı etkinlikte, renkli görüntüler ortaya çıktı. Her ayın son cuma günü yapılan etkinliğin buluşma noktası Espark Alışveriş Merkezi önü olarak belirlendi. Buluşma anında, katılımcıların belirlediği, trafiğin yoğun olduğu bir rotada tekerlekler döndü. Çevredeki yaya ve araç sürücülerinin şaşkın bakışları altında meydanlar, caddeler ve kavşaklar bisikletliler tarafından kısa süreyle dolduruldu.