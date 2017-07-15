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Bisikletliler Türk Bayrağını Başkan Yiğit’e Teslim Etti

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Bisikletliler Türk Bayrağını Başkan Yiğit’e Teslim Etti
Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitler ve Milli Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında Bisiklet tutkunları, Yığılca...

Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitler ve Milli Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında Bisiklet tutkunları, Yığılca İlçesi'ne bisikletleriyle gittiler. Makamında bisiklet sevdalılarını kabul eden Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'e bisiklet tutkunu vatandaşlar Türk bayrağı hediye etti.

15 Temmuz Hain Darbe girişimi anısına yapılan etkinlikler kapsamında Sağlık İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü personeli tarafından kurulan bisiklet kulübü üyeleri ve Düzce Bisiklet Kulübü üyesi bisiklet sevdalıları, 15 Temmuz şehitler bisiklet turuna Yığılca İlçesi ile devam etti. Düzce'den sabah saatlerinde bisikletleriyle Anıtpark Meydanı'nından yola çıkan Kulüp üyeleri'ne UMKE ve Motorlu trafik polisleri de eşlik etti.

Ardından Bisikletleriyle Yığılca İlçesi'ne giden bisikletlileri Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit karşıladı. Bisikletlilere hoş geldiniz diyen Muzaffer Yiğit; 15 Temmuz'un önemine değindi. Muzaffer Yiğit; "15 Temmuz hainlerin bu ülke için tuzak kurdukları ve kurdukları tuzağın altında kaldıkları tarihtir. 15 Temmuz kahraman Türk Milletinin vatanı, milleti, bayrağı ve ezanıyla teslim olmayacağının, canıyla, kanıyla mücadele ettiği ve bunu dünyaya gösterdiği tarihtir. Bu vesile ile şehitlerimize Allahtan Rahmet, gazilerimize sağlık diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından bisiklet kulüplerinin üyeleri yanlarında getirdikleri Türk Bayrağını Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'e teslim ettiler.

Bisikletliler Türk Bayrağını Başkan Yiğit’e Teslim Etti

Bisikletliler Türk Bayrağını Başkan Yiğit’e Teslim Etti

Bisikletliler Türk Bayrağını Başkan Yiğit’e Teslim Etti

Bisikletliler Türk Bayrağını Başkan Yiğit’e Teslim Etti

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