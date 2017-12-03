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Bismil Belediyesinden Çocuklara Geri Dönüşüm Eğitimi

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Bismil Belediyesinden Çocuklara Geri Dönüşüm Eğitimi
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, ilkokul ve anaokulu öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi veriyor.

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi, ilkokul ve anaokulu öğrencilerine geri dönüşüm eğitimi veriyor.

Bismil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçedeki anaokulu ve ilkokullarda, öğrencilere ambalaj atıklarının kaynağından toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması yönünde eğitim seminerlerine başladı. Eğitimlerle ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda bilinç oluşturulması hedefleniyor. Geri Dönüşüm Eğitimi programı kapsamında, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine "Çevre, Geri Dönüşüm ve Atık Piller" konularında eğitim seminerleri veriliyor. Bismil'de bulunan tüm ilkokullarda verilecek olan eğitim programı kapsamında ayrıca okullara geri dönüşüm kutuları bırakılıyor. Ayrıca eğitime katılan öğrencilere boyama kitabı ve boya kalemleri hediye ediliyor.

Son olarak Temizlik İşleri Müdürü Zuhal Elitok tarafından Atatürk İlkokulunda verilen geri dönüşüm seminerini öğrencilerin büyük bir ilgiyle izledi. Elitok "Biz Bismil Belediyesi olarak çevrecilik konusunda vatandaşlarımızı bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızın çevre konusunda eğitilmesi en önemli görevlerimizden biridir. Daha temiz ve daha yaşanabilir bir Bismil için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bismil deki ilkokul ve Anaokullarımıza geri dönüşüm kutuları bırakıyoruz. Geri dönüşüm kutusu en çok dolduran okullarımıza yazıcı, bilgisayar veya fotokopi makineleri hediye edeceğiz. Böylece geri dönüşüme okullarımızı teşvik etmiş oluyoruz" dedi.

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