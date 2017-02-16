Bismil’de 15 Temmuz Şehitleri Anısına Spor Kulübü Kuruldu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnerek, şehit...

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnerek, şehit olanların anısına spor kulübü kuruldu.

Bismil'de, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında şehit olanların anısına 15 Temmuz Gençlik ve Spor Kulübü kuruldu. Kulübün açılışı törenle yapıldı. Törene, Kulüp Başkanı Eyüp Yıldırım, AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ve Kulübün Asbaşkanı Neytullah Güleken, kulüp sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

"Amacımız ülkeye iyi gençler yetiştirebilmek"

Açılış konuşmasını yapan Güleken, gençleri kötü alışkanlıklardan, taş atmalarından ve internet kafelerden kurtararak, spora kazandırmak için kulübü kurduklarını belirterek, "Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Amacımız ilçemizi ve ilçemiz gençlerini daha iyi yerlere getirmek, ülkemize iyi gençler yetiştirebilmektir. Gençlerimiz için bir projemiz daha var. Onu da kısa sürede hayata geçirmeyi ümit ediyoruz. Yardımlarından dolayı AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'a Bismil gençliği adına teşekkür ediyoruz" dedi.

"15 Temmuz şehitleri anısına kurduk"

Kulüp Başkanı Eyüp Yıldırım ise, kulübü Bismil Kaymakamı Turgay Gülenç ve Milli Eğitim Müdür Aydın Ak'ın girişimleri, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın da destekleriyle kurduklarını dile getirdi. Yıldırım, "Bu destekler sayesinde kulübümüze yaklaşık 150 kişilik spor malzemesi gönderildi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kulübümüzü 15 Temmuz şehitleri anısına kurduk. Şuanda 10-30 yaş arası 150 sporcumuz var" diye konuştu.

Açılış konuşmaların ardından sporculara malzeme dağıtıldı.