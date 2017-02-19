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Bismil’de Dicle Nehri Islah Projesi Devam Ediyor

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Bismil’de Dicle Nehri Islah Projesi Devam Ediyor
Diyarbakır'ın kayyum görevlendirilen Bismil Belediyesi'nin, DSİ ile birlikte yürüttüğü Dicle Nehri Islah Projesi kapsamında ilçeyi su taşkınlıklarından...

Diyarbakır'ın kayyum görevlendirilen Bismil Belediyesi'nin, DSİ ile birlikte yürüttüğü Dicle Nehri Islah Projesi kapsamında ilçeyi su taşkınlıklarından korumak, Dicle Nehri'nin iç ıslahını sağlamak ve Bismil'e güzel bir görünüm kazandırmak amacıyla yaklaşık 10 bin metre sağ sahil, 10 bin metre sol sahil olmak üzere dere ıslah çalışması yapılacak.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Turgay Gülenç, Dicle Nehri'nde süren ıslah çalışmasında suyun güzel ve düzenli akması için taş tahkimatın tamamlanacağını bildirdi. Gülenç, taş tahkimatı işi bittiğinde nehrin her iki tarafı ve ortasının bir kısmında yeşil alan oluşturabilmeleri için yüzlerce hektarlık bölüm ortaya çıkacağını bildirdi. Gülenç, "Bismil Belediyesi olarak halkımızın daha rahat ve huzur içinde yaşamalarını sağlamak amacıyla bu alanların hepsini yeşil alanlar, piknik alanları ve parklar yapacağız. Dicle Nehri'nin iç ıslahını sağlamak, su taşkınlıklarından korunmak, suyu ve toprağı fazla erozyona uğratmadan Dicle Nehri havzasının genişlemesini önlemek, Dicle Nehri'ni düzene koyup ilçemize güzel bir görünüm kazandırmak projenin temel amaçlarıdır" dedi.

Bismil halkı bu durumdan çok memnun olduğunu ve artık onlarında gidebilecekleri temiz güzel bir yeşil alanlarının olacağını dile getiren Gülenç, "Özellikle park alanlarının nehir kenarında olması temiz bir hava soluması çocuklar açısından da çok güzel olacak. Bismil halkımız için hayırlı olsun" dedi.

Bismil’de Dicle Nehri Islah Projesi Devam Ediyor

Bismil’de Dicle Nehri Islah Projesi Devam Ediyor

Bismil’de Dicle Nehri Islah Projesi Devam Ediyor

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