  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya -2 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 4 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Bismil’de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

» »
Bismil’de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Bismil ilçe merkezindeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, Feyzi Sırımsı hayatını kaybetti, M.F.D. adlı şahıs kolundan, N.S. adlı şahıs da kol ve bacağından yaralandı. Olay, bölgeye polislerin gelmesiyle sona ererken, yaralılar çağrılan ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, olaya karıştığı tespit edilen ve üzerinden Kaleşnikof marka uzun namlulu silah çıkan S.A. adlı şahsı gözaltına aldı. Olay yerinde bir adet tabanca da bulunurken, olaya karıştığı belirlenen bir şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli’de Yaralanan Bir Asker Elazığ’a Getirildi11 Şubat 2017 Cumartesi 20:03
  • Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu11 Şubat 2017 Cumartesi 19:58
  • Başkasının Yerine Ehliyet Sınavına Girmeye Çalıştığı Tespit Edilen 14 Kişi Yakalandı11 Şubat 2017 Cumartesi 19:43
  • Elazığ’da Hastanede Yangın11 Şubat 2017 Cumartesi 19:38
  • Levyeli Hırsız Polis Tarafından Yakalandı11 Şubat 2017 Cumartesi 19:33
  • Veda Videsu Çeken Reina Saldırganından Oğluna Şok Tavsiye11 Şubat 2017 Cumartesi 19:18
  • Tartıştığı Kişinin Park Halindeki Otomobiline Av Tüfeğiyle Ateş Etti11 Şubat 2017 Cumartesi 18:48
  • Konteynırda Saklanan Pkk’lılarla Çatışma Çıktı11 Şubat 2017 Cumartesi 18:48
  • Adana’da Yüksek Gerilim Hattında İntihar Girişimi11 Şubat 2017 Cumartesi 18:43
  • Darbeci Pilot Binbaşı Edirne’de Annesinin Evinde Yakalandı11 Şubat 2017 Cumartesi 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti