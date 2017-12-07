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“Bitcoin”li aramalar 1 yılda yüzde 1460 arttı

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“Bitcoin”li aramalar 1 yılda yüzde 1460 arttı
Finans sektörüne pek çok yeniliği getirebilecek blockchain altyapısı ile çalışan ve “madencilik” yoluyla üretilerek belirli platformlardan satışa sunulan bitcoin,

Finans sektörüne pek çok yeniliği getirebilecek blockchain altyapısı ile çalışan ve “madencilik” yoluyla üretilerek belirli platformlardan satışa sunulan bitcoin, Ekim ve Kasım aylarında yükselişini sürdürürken, kullanıcıların da ilgisini çekti. sahibinden.com verilerine göre Kasım 2017’de “bitcoin” kelimesi ile yapılan aramalar bir önceki aya göre masaüstünde yüzde 100, mobilde ise yüzde 102,86 oranında artarken, toplamda son bir senede de yüzde 1460 oranında arttı.

Bitcoin’li aramalar bir yıl içinde masaüstünde yüzde 1519, mobil kanallardan ise yüzde 988 oranında yükseliş kaydetti.

 

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