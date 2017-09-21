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Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi

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Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi
Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, "2017 Üretim Yılında Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'in...

Van Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, "2017 Üretim Yılında Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'in Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi.

Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, ülkemiz genelinde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik çiftçilere destekleme yapılması amacıyla hazırlanan "Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'in 17 Eylül 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti. Görentaş, çiftçilere 2017 üretim yılı içerisinde tarımsal faaliyette bulunulan ÇKS'de kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak dekara mazot ve gübre desteği ödemesi yapılacağını, çiftçilerin mazot ve gübre desteğinden yararlanmak istememesi halinde bu taleplerini il/ilçe müdürlüklerine yazılı olarak bildirmeleri gerektiğini kaydetti.

2017 yılında "Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Desteği, Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Yurtiçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt içi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Yurtiçi Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, İlave Sözleşmeli Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği'nin de uygulanacağını ifade eden Görentaş, destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerin destekleme uygulama takvimine göre il ve ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri ve daha detaylı bilgi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'ini (2017/39) incelemeleri gerektiğini belirtti.

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