Bitlis Belediyesinden Gitar, Tiyatro Ve Bağlama Kursu

Bitlis Belediyesi ve Bitlis Valiliği koordinasyonunda uzman eğitmenler eşliğinde bağlama, gitar ve tiyatro kursları açıldı.

Bitlis Belediyesi; bağlama, tiyatro ve gitar kursları açtı.

Bitlis Belediyesi ve Bitlis Valiliği koordinasyonunda uzman eğitmenler eşliğinde bağlama, gitar ve tiyatro kursları açıldı. Bitlis Belediyesi tarafından görevlendirilmiş ve alanlarında uzman eğitmenler öncülüğünde verilen kurslar için özel derslikler oluşturuldu. Ocak ayından bu yana tiyatro oyunları, gitar ve bağlama branşlarında hizmet verilen kurslarda; bağlamada haftanın iki günü uzman eğitmenler tarafından, gitarda ikişerli gruplarda tarafından ve tiyatro ise haftanın iki günü tiyatro eğitmeni Cihan Olan tarafından eğitim görüyor.

Bitlis Belediyesinden yapılan açıklamada, kayıtlar dışında talep olduğu sürece yeni sınıflar açılabileceği ifade edildi. Bitlis halkı için daha yapacakları birçok hizmet olduğu ve hizmetlerin de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmasının kendilerini çok mutlu ettiği dile getirilen açıklamada, "Birçok faaliyetimizi aynı anda gerçekleştiriyoruz. Bitlisliye yararlı olabilecek birçok projeyi hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Resim kurslarımızın yanında bağlama, tiyatro oyunları ve gitar kurslarımızı da Bitlis halkı ile buluşturduk. Eğitmenlerimizin hepsi kendi alanlarında deneyimliler. Bu konuda ihtiyaç duyan herkes için iyi bir fırsat oluşturduk. Bu fırsatları her dönem sunmak için elimizden geleni yapacağız" denildi.