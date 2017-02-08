Bitlis Belediyesinden ‘İş Sağlığı Ve Güvenliği’ Eğitimi

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.

Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.

Fen İşleri Müdürlüğünde görevli 35 personelin katılımıyla yapılan eğitim toplantısı belediye toplantı salonunda gerçekleşti. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereğince düzenlenen eğitim, İş Güvenliği Uzmanı Nejdet Yılmaz ve Şerif Çiçek tarafından verildi. Verilen eğitimde iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yüzde 98 oranında önlenebileceği ve önlemenin ödemekten daha kolay olduğu anlayışının önemine vurgu yapıldı.

Eğitimde çalışma mevzuatı ile ilgili bilgilerde verilirken, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri ve iş yerinde oluşabilecek tehlikeler ele alındı.

Eğitime katılan belediye çalışanlarına iş güvenliği konusu ile ilgili örnekler videolarla desteklenerek anlatıldı.

İş güvenliğinin ardından iş sağlığı eğitim hakkında da meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ve ilk yardım konusunda günlük yaşamdan örnekler verilerek anlatıldı.

Eğitim öncesinde ve sonrasında katılımcılara yönelik iş güvenliği eğitim sınavları düzenlendi.