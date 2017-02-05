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Bitlis İhh’dan ‘Yetim Karne’ Şenliği

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Bitlis İhh’dan ‘Yetim Karne’ Şenliği
Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) tarafından Tatvan ilçesinde yetim çocuklara yönelik "yetim karne" şenliği düzenlendi.

Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (Bitlis İHH) tarafından Tatvan ilçesinde yetim çocuklara yönelik "yetim karne" şenliği düzenlendi.

Bitlis İHH'nın Tatvan ilçesindeki dernek binasında düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler oynadıkları eğitici ve eğlenceli oyunlarla gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Bitlis İHH'nın geleneksel hale getirdiği karne şenliğinde ayrıca yetim çocuklara ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri hediye edilerek, yemek ikramında bulunuldu. Düzenlenen etkinlik günün anısına yaş pastanın kesilmesiyle sona ererken, çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy da etkinliğe katılarak öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu.

Düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan Bitlis İHH Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan, amaçlarının yetimler ve ailelerine kendi ayakları üzerinde duracak yeterliliğe ulaşıncaya kadar destek olmak, eğitimlerini sağlamak ve onları aile şefkati ile topluma hazırlamak olduğunu söyledi. Bitlis İHH olarak sadece burs vermekle yetinmeyip, yetim öğrencilerin özgüvenlerini arttırıp topluma kazandıracak sosyal faaliyetler ve etkinlikler düzenlediklerini de ifade eden Taşcan, bu noktada kendilerine destek sunan tüm hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ise, her zaman yetimlerin yanında olmaya ve destek sunmaya devam edeceklerini belirtti. Bugün yetim çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Aksoy, "Biz de hem yetim bir peygamberin ümmeti olarak hem de dinimizin yetime ayrı bir önem vermesi hasebiyle bu çocuklarımızın anne-baba eksikliğini hissetmeden büyümelerini sağlamak için gayret göstererek, onları şefkat ve merhametten mahrum bırakmamaya toplum olarak dikkat etmeliyiz. Bu çocuklarımızı sahiplenmek ve onların geleceğini aydınlatmak için çalışmalıyız. Özellikle içinde bulunduğumuz manevi iklimin verdiği hoşgörü ile yetimleri baş tacı etmeliyiz. Öyle ki yetim başı okşamanın, onları birazda olsa tebessüm ettirmenin ecrinin büyük olduğu bir inancın mensuplarıyız. Bu vesile ile etkinliğin düzenlenmesini sağlayan Bitlis İHH'ya teşekkür ediyor, tüm yetim yavrularımızın sağlıklı, başarılı, mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Bitlis İhh’dan ‘Yetim Karne’ Şenliği

Bitlis İhh’dan ‘Yetim Karne’ Şenliği

Bitlis İhh’dan ‘Yetim Karne’ Şenliği

Bitlis İhh’dan ‘Yetim Karne’ Şenliği

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