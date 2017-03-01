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Bitlis Merkezli 16 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 20 Tutuklama

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Bitlis Merkezli 16 İlde Fetö/pdy Operasyonu: 20 Tutuklama
BİTLİS (İHA) – Bitlis merkezli 16 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 20'si tutuklandı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis merkezli 16 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ihraç edilen ve aralarında şube müdürü, emniyet amiri ve komiser rütbesindeki şahısların da bulunduğu eski emniyet teşkilatı personelleri ve yakınlarından "Bylock" kullanıcısı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik Bitlis merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa ve Manisa illerinin de içinde bulunduğu 16 farklı ilde 22-23 Şubat 2017 tarihleri arası eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli yakalanmıştır. 20 şüpheli çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmış, 10 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 2 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte kararlıkla devam etmekte ve edecektir" denildi.

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