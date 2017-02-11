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Bitlis Voleybolda Batman’ı 3-0 Yendi

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Bitlis Voleybolda Batman’ı 3-0 Yendi
Voleybol Bölgesel Lig'inin ikinci lige yükselme grup maçları kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde Batman 19 Mayıs Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşan...

Voleybol Bölgesel Lig'inin ikinci lige yükselme grup maçları kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinde Batman 19 Mayıs Gençlik Spor Kulübü ile karşılaşan Bitlis Gençlik Spor Kulübü maçı 3-0 kazandı.

Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı kapalı spor salonunda oynan maça etkili şekilde başlayan Bitlis Gençlik Spor Kulübü rakibi Batman 19 Mayıs Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardı. Dün start alan ve yarın sona erecek olan grup maçlarını birincilikle tamamlayan takım ikinci lige çıkmaya hak kazanacak. Maçı izleyerek maç sonunda galip gelen takım oyuncularını tebrik eden Tatvan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şahin Kardaş, Tatvan olarak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Grup maçlarının 10 Şubat Cuma günü oynanan Hizan Gençlik Spor Kulübü - Batman 19 Mayıs Gençlik Spor Kulübü ile Bitlis Gençlik Spor Kulübü - Batman Petrol Spor Kulübü maçları ile start aldığını ifade eden Şahin Kardaş, bu gün ise grup maçlarının Hizan Gençlik Spor Kulübü - Batman Petrol Spor Kulübü ile Bitlis Gençlik Spor Kulübü - Batman 19 Mayıs Gençlik Spor Kulübü maçları ile devam ettiğini dile getirdi. Grup maçlarının son günü olan 12 Şubat Pazar günü ise Hizan Gençlik Spor Kulübü - Bitlis Gençlik Spor Kulübü ile Batman 19 Mayıs Gençlik Spor Kulübü - Batman Petrol Spor Kulübü maçlarının oynanacağını kaydeden Kardaş, müsabakaların sona ermesi neticesinde gruptan birinci çıkan takımın ikinci lige çıkmaya hak kazanacağını ifade ederek, tüm takımlara başarı dileğinde bulundu. Batman 19 Mayıs Gençlik Spor Kulübü'nü 3-0 gibi net bir skorla yenerek maçtan galip ayrılan Bitlis Gençlik Spor Kulübü Takım Hocası Gürkan Turhan, hedeflerinin gruptan lider çıkarak ikinci lige yükselmek olduğunu söyledi. Maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Turhan, "Takımımız bin bir emekle kurulan bir takımdır. Amacımız üniversiteye giden yada Besyo'ya hazırlanan öğrencilere üniversite kazandırmak, öğrencilerin hayatına yöne vermelerini sağlamak ve kötü ortamlardan uzak tutmaktır. Zaten takımımızdaki birkaç oyuncuyu sanayi ve manavda çalışırken kazandığımız diğer oyuncularımızdan bir kaçı ise kendi alt yapımızdan yetişerek bu güne gelen oyuncalardan oluşuyor.

Takımızın ve oyuncularımızın başarılı olabilmesi için fedakarlık yapıyoruz. Bu anlamda bu gün galip galip gelmiş olmamızda aslında takım olarak özgüvenimizin bir sonucudur. Hedefimiz gurubu lider tamamlayarak ikinci lige çıkmaktır. İnşallah oyuncularımızla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum. Bu vesile il gerek bizleri maddi ve gerekse manevi olarak destek sunan herkese teşekkür ediyorum." Diye konuştu.

Bitlis Voleybolda Batman’ı 3-0 Yendi

Bitlis Voleybolda Batman’ı 3-0 Yendi

Bitlis Voleybolda Batman’ı 3-0 Yendi

Bitlis Voleybolda Batman’ı 3-0 Yendi

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