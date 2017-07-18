Bitlis’in Atletizmdeki Başarısı

Bitlis'te yaklaşık 20 yıldır milli takım antrenörlüğü yapan Fadıl Kara, ay-yıldızlı takıma 45'in üzerinde sporcu göndererek dünya, Avrupa ve Balkan...

Bitlis'te yaklaşık 20 yıldır milli takım antrenörlüğü yapan Fadıl Kara, ay-yıldızlı takıma 45'in üzerinde sporcu göndererek dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonluklarında da ciddi başarılara imza attı.

Atletizm'de 2016-2017 sezonunu değerlendiren Kara, atletizm sporunun Bitlis'te başarı sağladığını belirtti. Kara, Bitlis'in atletizm başarısının sırrının disiplinli çalışmaktan geçtiğini belirterek, "2016-2017 atletizm sezonumuz başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru ise sezonu kapatmış olacağız. 2017 yılında Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na 3 sporcumuz katılarak Balkan birincisi oldular. Bunun akabinde ise yine Balkan Pist Yarışlarına Ayetullah Aslanhan sporcumuz katıldı ve o da 3 bin metrede Balkan ikincisi oldu. Yıldızlar Dağ Koşusu Şampiyonası için İtalya'ya gittik. Buraya hem ilimizi hem de ülkemizi temsilen 3 sporcumuzla katıldık. Bunlarda branşlarında dünya şampiyonu oldular. Bunların yanı sıra Yıldızlar Dünya Barajı'nı geçen sporcumuz ise Kenya'da yapılacak olan yarışmalara katılmaya hak kazanarak ilk 12'ye girdi. Bu bizim açımızdan güzel bir başarı, çünkü ilk defa bir sporcumuz Dünya Yıldızlar Barajını geçerek Pist Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi temsil etti. Ömer Oti adlı sporcumuz da bugün Gençler Şampiyonası'na katılmak üzere İtalya'ya gidiyor" diye konuştu.

"2020 Tokyo'ya aday sporcularımız var"

Kara, 28 Temmuz tarihinde yapılacak Gençler ve Büyükler Dağ Koşusu Dünya Şampiyonası'na Ferhat Bozkurt ile Abdusselam Bingöl'ün katılacaklarını söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah güzel bir başarı ile Gençler Pist Şampiyonası'nda ve dağ koşusunda iyi bir derece ile ülkemize döneceklerdir. Altyapımızda da gelecek vadeden sporcularımız var. Onlarda bu arada spor lisesi sınavına girdiler ve kazandılar. İnşallah bu başarı sağlayan ağabeylerini takip ederek Türk atletizmine ve milli takıma girmeye çalışacaklar. Antrenörlerimiz Fahri Tunçtan ile Nurettin Acar ise bu genç kardeşlerimizi iyi bir şekilde yetiştiriyorlar. Bu arada 2020 yılında Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlara katılmaya aday sporcularımız var. Bin 500 ile 3 bin metrede Ömer Oti, yarı maratonda Saffet Elkatmış ve 10 bin metrede Ferhat Bozkurt'u hedefliyoruz. Bu sporcularımız olimpiyat barajını geçtikleri için federasyon tarafından maaşları ödeniyor. Hedefimiz Bitlis'ten olimpiyatlara bir sporcu göndermektir. 2015 yılında Çin'de yapılan Yıldızlar Olimpiyat Yarışları'na sporcu göndermiştik. İnşallah 2020 yılındaki olimpiyatlara ilimizde bir ve iki gencimizi gönderebilirsek mutlu olacağız."

"İlimizi en iyi şekilde temsil ediyoruz"

Yaklaşık 20 yıldır milli takımda görev yaptığını belirten Kara, "Bugüne kadar 45'in üzerinde sporcumuzu Bitlis'ten milli takıma gönderdim. İlimiz yüksek olan rakımı nedeniyle atletizm sporuna çok yatkındır. Diğer spor dallarına da yakındır, ama diğer spor dalları benim gibi şanslı değiller. Benim yanımda yetişen milli sporcularım şu anda antrenör olarak görev yapıyorlar. Elde etmiş olduğumuz başarılar bir ekip işidir. Geçen yıl milli takıma 5 sporcu verdik. Beden eğitimi ve yüksek tahsil yaptığı zaman devlet bunlara her yıl karşılıksız burs veriyor. Ayrıca spor hayatlarını noktalayan sporcularımızın çoğu da okullarda ya beden eğitimi öğretmenliği yapıyorlar ya da antrenörlük yapıyorlar. Çok mutluyum, çünkü vicdanen rahatım. İlime ve gencime yatırım yaptım. Bugün Türk Atletizm Milli Takımı'nda bütün branşlarda mutlaka sporcularımız olmuştur. Tabii bu da büyük çalışmanın ve özverinin sonucudur. Benim yanımdaki ekibim atletizmden geldikleri için bu işi de bildiklerinden dolayı ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ferdi sporlarda ilimizin başarısı daha yüksektir. Bundan dolayı ferdi sporlara biraz daha fazla katkı sağlamak lazım" şeklinde konuştu.