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Bitlis’in Hizan İlçesinde Sokağa Çıkma Yasağı

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Bitlis’in Hizan İlçesinde Sokağa Çıkma Yasağı
Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit Köyü ve ona bağlı Alancık, Akyel, Doyumlu Mezraları, Karbastı köyüne bağlı Yamaç, Yolüstü, Task mezraları, Karlıtepe köyü, Tutumlu köyü ve Gürece köyü bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 27 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar Koçyiğit köyü ve ona bağlı Alancık, Akyel, Doyumlu mezraları, Karbastı köyüne bağlı Yamaç, Yolüstü, Task mezraları, Karlıtepe köyü, Tutumlu köyü ve Gürece köyü bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

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