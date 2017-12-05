Bitlisli Avukatlar, Meslektaşlarına Yapılan Saldırıyı Protesto Etti

Bitlis Barosu üyesi avukatlar, 31 yaşındaki meslektaşları Bülent Erçetin'in Adilcevaz'da saldırıya uğramasını protesto etti.

Bitlis Barosu üyesi avukatlar, 31 yaşındaki meslektaşları Bülent Erçetin'in Adilcevaz'da saldırıya uğramasını protesto etti.

Adilcevaz'da avukatlık yapan Bülent Erçetin, cuma günü sabah saatlerinde adliye binasına giderken bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Erçetin, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Avukat Bülent Erçetin'in saldırıya uğramasının ardından Bitlis Barosu, Adilcevaz Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Saldırıyı protesto eden avukatlar adına açıklama yapan Baro Başkanı Avukat Fuat Özgül, "1 Aralık 2017 tarihinde Adilcevaz Adliyesi önünde baromuz üye avukatlarından Bülent Erçetin'e yönelik menfur bir saldırı düzenlenmiştir. Meslektaşımız bu saldırı nedeniyle halen Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olup yaşam mücadelesi vermektedir. Özellikle son yıllarda avukatlara karşı artarak devam eden saldırıların son kurbanı maalesef değerli meslektaşımız Avukat Bülent Erçetin olmuştur. Yargının vazgeçilmez unsurlarından biri olan avukatlara yapılan bu saldırılar, yargıya yapılmış demektir. Unutulmamalıdır ki avukatlar, müdafi olarak katıldıkları davalara konu olan uyuşmazlıkların tarafı değildir. Avukatlara baktıkları dosyalarla özdeşleştirilerek yapılan sözlü, fiili ve silahlı saldırılar asla kabul edilemez. Meslektaşımız görevi nedeniyle uğradığı bu saldırı, avukatlık mesleğine yapılmıştır. Görevi başındaki meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların avukatlık mesleğini yürütmemize engel olmayacağını, savunmanın susmayacağını bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz. Bitlis Barosu olarak meslektaşlarımızla birlikte bu süreci takip edeceğimizi, şüphelilerin cezalandırılması ve adaletin sağlanması için elimizden gelen çabayı göstereceğimizi, saldırıya ilişkin hukuki sürecin takipçisi olacağımızı meslektaşlarımızın ve kamuoyunun dikkatine sunuyor, meslektaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi.