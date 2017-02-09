Bitlisli Öğrencilerin Bolu Gezisi

Bitlis'in Mutki İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç'ın başkanlığındaki 40 kişilik öğrenci grubu, Bolu Belediyesi tarafından "Kardeşliği pekiştirmek" adına...

Bitlis'in Mutki İlçe Kaymakamı Mehmet Kılıç'ın başkanlığındaki 40 kişilik öğrenci grubu, Bolu Belediyesi tarafından "Kardeşliği pekiştirmek" adına düzenlenen organizasyon kapsamında Bolu'ya gitti.

Narven Termal Kasabasını ziyaret eden öğrenciler, burada öğle yemeği yedikten sonra tesisin oyun alanlarında keyifli vakit geçirdiler. Bitlis'ten giden 8. 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 40 kişilik gruba Bolulu öğrenciler de eşlik ederek, iki gün boyunca şehrin tarihi ve doğal yerlerini ziyaret ettiler. Gezi kapsamında Narven'e giden öğrenciler, yemekte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu ve Narven A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Recep Aydoğanlı ile bir araya geldi.

Yemekten sonra öğrencilere hitap eden Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, "Bizler kardeşiz, kardeş olmaya devam edeceğiz. Bu ülkeyi güçlendireceğiz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler ne kadar iyi yetişirseniz bu ülke için o kadar önemli" dedi.

Bitlisli öğrencilerle birlikte gelen öğretmenler ise, "Çarşamba günü Bitlis'ten yola çıktık, 19 saatte Bolu'ya geldik. Bizleri çok güzel ağırladılar. Biz Bolulu öğrencilerin sıcaklığını görünce kendi öğrencilerimizi Bitlis'e geri nasıl götüreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü hepsi dönüş yolunda hüzünlenecekler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Bitlisli bir öğrenci ise, ziyaret sonrası duygularını şu şekilde anlatarak, "Bolu'da bizi karşılayan abilerimize, ablalarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepsi bizi kardeşleri olarak gördüler. Hepinizi Bitlis'e bekliyoruz, herkese kapımız açık" dediler.

Öğrencilerin duygusal konuşmalarından sonra Başkan Yardımcısı Davarcıoğlu, Bolu Belediyesi'nin öğrencilere hediyesi olan satranç takımını hediye etti. Bitlisli öğrenciler de Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'a "Bitlis'te Beş Minare" konulu bir tablo ile birlikte kendilerini ağırlayan belediye yetkililerine el dokuması kilim hediye ettiler.

Daha sonra Narvenin oyun alanına geçen öğrenciler, Belediye Başkan Yardımcısı Davarcıoğlu ve Narven Termal Kasaba Genel Müdür Yardımcısı Aydoğanlı ile birlikte basketbol ve langırt oynayarak, doyasıya eğlendiler.