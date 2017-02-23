Bitlisli Ressamdan Şehitlere Vefa

Bitlisli ressam Burhan Gündoğdu, karakalemle çizdiği şehit Ömer Halisdemir'in portre resmini çerçevelettirerek ailesine gönderdi.

Bitlisli ressam Burhan Gündoğdu, karakalemle çizdiği şehit Ömer Halisdemir'in portre resmini çerçevelettirerek ailesine gönderdi.

15 Temmuz darbe girişiminin en büyük kahramanlarından biri olan Niğdeli Ömer Halisdemir'in resmini bir haftalık çalışma sonucu çizen Gündoğdu, resmi çerçevelettirip kargoyla Niğde'deki ailesine yolladı. Ömer Halisdemir'den sonra Fethi Sekin'in de resmin bitirip aynı şekilde ailesine gönderecek olan ressam Burhan Gündoğdu, bu ülke için canını feda etmiş şehitler için ne yapılırsa az olduğunu ifade etti. Gündoğdu, "6-7 ay önce ülke olarak önemli bir süreçten geçtik. Ülkemize yönelik hain bir darbe teşebbüsü oldu. Bu teşebbüsten dolayı çok sıkıntılı dönemlerden geçtik. Bu sıkıntılı günlerden geçmemize rağmen refah günlerini yaşamamızda önemli katkısı olan değerli şahsiyetler şu anda aramızda olmasalar bile onların sayesinde güzel günler geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Ömer Halisdemir'in o darbe teşebbüsünde kahramanlığını ve verdiği mücadeleyi çok yakından takip ettik. Bu nedenle onların bizlere bırakmış olduğu bu güzel günler sebebiyle ona naçizane minnet borcumu ödemek istedim. Zaten birkaç gün önce Ömer Halisdemir'in doğum günü münasebeti ile onun portresini çizmeye karar verdim. Bu portreyi de en kısa zamanda ailesine ve sevdiklerine ulaştırmayı düşünüyorum. Tamamıyla içimden gelen bir his ve ona karşı olan bir minnet borcundan dolayı bu resmi çizdim. Umarım ailesi sevinir. Onlar ne kadar sevinirse biz daha çok mutlu oluruz. Aslında bütün şehitlerimizin nezdinde Ömer Halisdemir biraz simgesel bir kişi olduğu için bütün şehitlerimizin adına onun ailesine bir hediye göndermek istedim. Tabi ki onun haricinde daha da önemli şehitlerimiz ve canla başla bu ülke için canını veren şahsiyetler vardır. Bunlardan birisi de İzmir'deki saldırıda tek başına mücadele eden ve bu uğurda şehit düşen Fethi Sekin'dir. Aynı şekilde onun ailesi için de bir çalışma yapıyorum. Çalışmam henüz yarım olduğu için çizmeye devam ediyorum. Ama en kısa zamanda onu da bitirip ailesine göndermeyi düşünüyorum. Şu an elimizden gelen bu kadar, daha iyisini yapmak isterdim ama bende ressam olarak bu kadarını yapabiliyorum" diye konuştu.