Bitlislilerden Artvin’e ‘Kardeşlik’ Gezisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu himayesinde Güneydoğu ve Karadeniz illeri arasında başlatılan "kardeşlik" projesi kapsamında Bitlislilerin Artvin gezisi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu himayesinde Güneydoğu ve Karadeniz illeri arasında başlatılan "kardeşlik" projesi kapsamında Bitlislilerin Artvin gezisi dolu dolu geçiyor.

Yaklaşık 50 kişilik grup dün yola çıkarak Artvin'e ulaştı. Burada karşılanan Bitlisliler, ilk olarak Yusufeli ilçesini ziyaret ettiler. Burada kısa bir açıklama yapan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yusufeli'nin kısa süre içerisinde baraj suları altında kalacağı ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Aytekin, yürüttükleri çalışma ile ilgili de bilgiler verdi. Gerçekleştirilen projesinin önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Aytekin, karşılıklı ziyaretlerin kardeşlik köprüleri açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Eyüp Aytekin'e grup adına Bitlis İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Metin Çoban tarafından baston ile Bitlis tanıtım kitapları da hediye edildi.

Bitlislilerde kendilerine karşı göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı Belediye Başkanı başta olmak üzere herkese teşekkür ettiler.

Daha sonra ilçe merkezindeki bir parkta Bitlis yöresine ait folklor ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sunulurken, Belediye Başkanı Aytekin ve Yusufeli vatandaşlar da halaya eşlik etti.

Grup, bugün ki program kapsamında ilk olarak Artvin Seyir Terasına çıkılarak, Artvin manzarasına karşı halay çekip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından şehir merkezine inen Bitlislileri, Artvin protokolü karşıladı. İki ilin halk oyunları ekibi, Bitlisliler ve Artvinliler çarşı merkezinde kol kola yürüdüler. Valilik önüne kadar yürüyen ekibi vali yardımcısı, belediye başkanı ve Artvin halkı karşıladı.

Valilik önünde Artvin ve Bitlis halk oyunları ekibi kısa birer gösteri sundu. Akabinde Kültür Turizm Şube Müdürü Metin Çoban tarafından belediye başkanına hediye takdimi yapıldı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek projenin önemine vurgu yaptı. Daha sonra valilik toplantı salonuna geçilerek grup adına Metin Çoban tarafından Vali Yardımcısına Bitlis Valisi adına hediye takdim edildi.

Artvin Vali Yardımcısı da, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu'na iletilmek üzere bazı hediyeler verildi.