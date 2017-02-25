  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 11 °C

Bitlis’te 10 Terörist Ölü, 2 Terörist İse Sağ Olarak Ele Geçirildi

» »
Bitlis’te 10 Terörist Ölü, 2 Terörist İse Sağ Olarak Ele Geçirildi
Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, teröristle mücadele harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 10 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak...

Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, teröristle mücadele harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 10 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirildi.

Bİtlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Bölge Komutanlığının sorumluluk bölgesinde kış operasyonlarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda, Bitlis ili Merkez ilçesi Sehi ve Ölek bölgesinde 23 Şubat 2017 tarihinde başlatılan Şehit GK Nihat Çaprak-41 operasyonu esnasında, teröristlerle 24 Şubat 2017 günü temas sağlanmıştır. Temas sonrası bölgeye uçak ve helikopterlerle Hava Hücum Harekâtı (HHH) düzenlenmiştir. 25 Şubat 2017 tarihinde yapılan arazi araması sonucunda; güvenlik korucusu Nihat Çaprak'ı şehit eden teröristin de içinde bulunduğu (10) terörist silahları ile birlikte ölü olarak, (2) terörist ise sağ olarak etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan arazi aramasında (1) adet sığınak bulunarak imha edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde ve imha edilen sığınaktan; (8) adet Kaleşnikof Piyade Tüfeği, (1) adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, (1) adet Bixi makineli tüfek, (4) adet el bombası, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İki Otomobil Çarpışıp Refüje Çıktı: 5 Yaralı25 Şubat 2017 Cumartesi 18:08
  • Eylem Yapmak İsteyen Kesk’liler 43’üncü Kez Gözaltına Alındı25 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Ailesinin Kayıp İlanı Verdiği Genç Kız Dolandırıcılık Yaparken Yakalandı25 Şubat 2017 Cumartesi 17:28
  • Malatya’da Kck/pkk Soruşturması: 2 Tutuklama25 Şubat 2017 Cumartesi 17:23
  • Liseli Genç, Kız Meselesinden Bıçaklandı25 Şubat 2017 Cumartesi 17:18
  • Malatya’da Fetö/pdy Soruşturması25 Şubat 2017 Cumartesi 16:43
  • Zihinsel Engelli Kadın Yangında Hayatını Kaybetti25 Şubat 2017 Cumartesi 16:43
  • (Düzeltme) Malatya’da Bir Kişi Sokakta Silahlı Saldırıya Uğradı25 Şubat 2017 Cumartesi 16:43
  • Tsk: "Diyarbakır’ın Lice İlçesinde İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi"25 Şubat 2017 Cumartesi 16:38
  • Mendirekteki Gezinti Pahalıya Mal Oldu25 Şubat 2017 Cumartesi 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti