Bitlis’te 380 Kilo Patlayıcı İmha Edildi

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda tespit edilen iki sığınakla 380 kilogram patlayıcı imha edildi.

Bitlis'te güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda tespit edilen iki sığınakla 380 kilogram patlayıcı imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda Tatvan ilçesi Tokaçlı köyü kırsalında 2 adet sığınak içerisinde 1 adet piknik tüpü, 1 adet termos, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi, Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesi Çimen Mahallesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 380 kilo amonyum nitrat olduğu değerlendirilen patlayıcı madde, 100 metre kablo, 1 adet güneş paneli, 1 adet taşınabilir enerji kaynağı, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Tespit edilen patlayıcı maddeler, yaşam ve gıda malzemeleri cumhuriyet savcısının talimatı ile olay yerinde imha edilmiştir. Bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.