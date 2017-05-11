Bitlis’te ‘Bitki Sağlığı Uygulama Programı’ Toplantısı

Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce "Bitki Sağlığı Uygulama Programı" toplantısı yapıldı.

Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce "Bitki Sağlığı Uygulama Programı" toplantısı yapıldı.

Bitlis genelinde uygulanan zirai mücadele çalışmalarını gözden geçirmek ve 2017 yılı program ve uygulama prensiplerini belirlemek adına il müdürlüğü toplantı salonunda ilçe müdürlerinin ve Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü ve personellerinin katılımıyla toplantı yapıldı. Yapılan toplantıda, yıl içinde yapılacak zirai mücadele uygulamalarını, zirai karantina çalışmalarını ve survey uygulamalarını, zirai ilaç bayii denetimlerini, çiftçi eğitimleri, tarla okulu, kontrol gibi bitki sağlığı faaliyetlerini kapsayan uygulamaların planlaması gerçekleştirildi.