Bitlis’te Değerlendirme Toplantısı

Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde sertifikalı patates tohumluğu üreticileri ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bitlis Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde sertifikalı patates tohumluğu üreticileri ile bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

İl müdürlüğünde yapılan toplantıda, Türkiye genelinde patates üretiminde önemli bir yer tutan genelde Bitlis, özelde Ahlat ilçesinde patates üretiminin genel durumu değerlendirilerek, üretilecek patates için hastalık ve zararlılardan uzak sertifikalı tohumluk patateslerin üretim materyali olarak kullanılmasının önemine değinildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bitlis İl Müdürü Fatih Asak, "İlimiz geneli hastalıklardan uzak patates üretiminin devam edebilmesi için sertifikalı patates üretiminin önemi büyüktür. Özellikle çiftçinin ekeceği patatesin sertifikalı, hastalık ve zararlılardan ari, verimi yüksek çeşitlerin tohumluk olarak ekimlerinin sağlanması gerekmektedir. Bunun da ilimizde sertifikalı tohumluk üreticilerimizin çabaları ile karşılanabileceğini söyleyerek, tohumluk patates üretim aşamasında müdürlük olarak üreticilerimizin yanında olacağız" dedi.

2017 yılı üretilecek sertifikalı patatesler için iş takvimi çıkarılarak, yapılacak iş ve işlemler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.