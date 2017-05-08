Bitlis’te Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 adrese eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik il merkezi ve Tatvan ilçesinde belirlenen 11 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonda ve bir ihbara istinaden yapılan çalışmalarda 9 şüpheli şahsın gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerilerinde yapılan aramalarda; satışa hazır vaziyette 88 beste halinde daralı ağırlığı 14,02 gram gelen eroin maddesi, 1 adet kilitli küçük poşet içerisinde daralı ağırlığı 1,27 gram gelen eroin maddesi, 1 beste halinde daralı ağırlığı 0,69 gram gelen metamfetamin maddesi, 2 adet Suboxone hap, daralı ağırlığı 47,95 gram gelen Hint keneviri tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 105 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği fişeği ve çok sayıda uyuşturucu madde alımında kullanılan materyal ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere intikal ettirilecektir. Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.