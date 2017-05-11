Bitlis’te Fidan Dikimi

Bitlis Belediyesi, okullarda yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Bitlis Belediyesi, okullarda yürüttüğü ağaçlandırma çalışmaları kapsamında öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen fidan dikimi etkinlikleri sayesinde öğrenciler hem doğanın korunmasına katkıda bulunuyor hem de bilinçleniyor. Şemsi Bitlis İlkokulu öğrencileri, Şemsi Bitlis Mahallesi'nde bulunan parka fidan dikti. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilisi Selma Taşdemir, "Belediye olarak okullarla birlikte yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Buradaki amacımız; öğrencilerimize hem doğa bilincini hem de yapılanın korunması bilincini aşılamaktır. Bunun çok faydasını görüyoruz, çünkü çocuklar zamanının büyük bir bölümünü parklarda geçiriyor. Diktikleri fidanlara sahip çıkıyorlar, yapılanları koruyorlar. Yani sahiplenme duyguları da böylelikle gelişiyor. Parkımızda bakım onarım yapılması için çalışma başlattık. Yeni ve eski parklarımızda eksik görülen yerlerin tamamını ağaçlandırarak "Bitlis yeşile doyacak, halk nefes alacak" sloganımız hayat bularak hedefimize varacağız" diye konuştu.

Öğretmenleriyle birlikte fidan diken öğrenciler ise, diktikleri her fidana kendi isimlerini verdiler.