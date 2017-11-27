Bitlis’te İki Eyp İmha Edildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde yürütülen operasyonlar neticesinde iki adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yürütülen operasyonlar neticesinde iki adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Hizan ilçesi Gayda ve Akşar köyleri kırsalında faaliyet gösterdiği değerlendirilen BTÖ mensuplarını bulup etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 27.11.2017 günü "Şehit Jandarma Er Halil Eren Operasyonu" icra edilmiştir. Operasyon kapsamında tespit edilen 2 adet El Yapımı Patlayıcı (EYP) madde ele geçirilmiş olup, olay yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.