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Bitlis’te Omuz Hizasından Kopan Kol Erzurum’da Yerine Dikildi

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Bitlis’te Omuz Hizasından Kopan Kol Erzurum’da Yerine Dikildi
Bitlis'te meydana gelen iş kazasında bir işçinin omuz hizasından kopan kol, adeta zamanla yarışılarak Erzurum'da başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

Bitlis'te meydana gelen iş kazasında bir işçinin omuz hizasından kopan kol, adeta zamanla yarışılarak Erzurum'da başarılı bir operasyonla yerine dikildi.

Bitlis merkez Arıdağ köyünde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk babası 37 yaşındaki Garip Coşkun, taş ocağında çalışırken kolunu iş makinesine kaptırdı. Coşkun'un kolu omuz hizasından tamamen koptu. Garip Coşkun ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kopan kolu da buz dolu kovaya konularak hastaneye götürüldü.

Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Coşkun, kopan kolla birlikte ambulans uçakla Erzurum'a sevk edildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleşen başarılı bir operasyonla kol yerine dikildi.

Yaklaşık 25 gün sonra yerine dikilen kolunu bugün hareket ettirebilen Garip Coşkun'u operasyonu gerçekleştiren sağlık ekibi ziyaret etti.

Dr. İbrahim Avşin Öztürk, "İlk defa böyle bir vakaya müdahale ettik. Daha önceden kopan parmağı yerine dikmiştik. Ama bu omuz hizasından kopan kol. Olay olduktan yaklaşık 7 saat sonra müdahale ettik. Operasyon başarılı geçti. Hastamız sağlığına kavuşuyor" dedi.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Orhan Delice de, "Biz hastamızı kriz merkezi aracılığıyla öğrendiğimizde bütün hazırlıkları yaptık. Burada çok başarılı bölgede ilk olan ameliyatı gerçekleştirdik. Çok şükür bunu başardık. Mutluyuz, sevinçliyiz" diye konuştu.

Koluna kavuştuğu için operasyonu gerçekleştiren hastane ekibine teşekkür eden Garip Coşkun, "Kaza anında kolumun koptuğunu gördüm. Ambulans uçakla Bitlis'ten Erzurum'a getirdiler. Çok şükür koluma, sağlığıma kavuştum" dedi.

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