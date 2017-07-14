Bitlis’te Şehit Yakınları Ve Gaziler Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yıldönümü münasebeti ile Bitlis Polis Evinde şehit yakınlarına ve gazilere yönelik bir yemek düzenlendi.

15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yıldönümü münasebeti ile Bitlis Polis Evinde şehit yakınlarına ve gazilere yönelik bir yemek düzenlendi. Yemeğe Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, bir konuşma yaptı. Vali Ustaoğlu, "Bu akşam çok anlamlı bir program için bir araya geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 15 Temmuz'un seneyi devriyesi olan bu akşamda başta 15 Temmuz şehitlerimizi anma vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi anma adına tüm illerde şehit ve gazi ailelerimizle bir araya gelmek için bu program düzenlendi" ifadesini kullanarak şunları kaydetti: "Bizler de ilimizdeki şehit aileleri ve gazilerimizi bir araya getirerek hem şehitlerimizi yad etme hem de birliğimiz, kardeşliğimiz için güzel bir mesaj verme adına toplandık. Darbe gecesi vatanın, bayrağın ve ezanın ne demek olduğunu bize o akşam hatırlattılar. Ama Allah'a şükürler olsun yüz yıl öncesinde bu memlekette yedi düvele karşı bu millet kazmasıyla, küreğiyle, canıyla, dişiyle ve tırnağıyla nasıl bir mücadele vermişse 15 Temmuz akşamı hepimizin gördüğü gibi yine yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle ve çocuğuyla herkes demokrasine ülkesine ülkenin bayrağına ve ezanına sahip çıkarak. Adeta bir destan yazdı. Allah'a şükürler olsun o gece gözünü kırpmadan tanklara siper olan, gözünü kırpmadan mermilere karşı gelen bir millet vardı. İşte tarihin her döneminde olduğu gibi yine bu aziz millet bir kez daha kahramanlığın en güzel heyecanını bir kez daha o akşam göstererek geleceğine devletine ve milletine sahip çıktı. O akşam 249 şehit verdik. 2 binin üzerinde de gazi verdik. Ama bayrağımız inmedi, ezanımız susmadı vatanımız Allah'a şükürler olsun bölünmedi"