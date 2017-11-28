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Bitlis’te Sığınakta Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi

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Bitlis’te Sığınakta Yaşam Malzemeleri Ele Geçirildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonunda üç sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonunda üç sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 10'uncu Piyade Komando Tugayı Komutanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Hizan ilçesinin Koçyiğit, Doyumlu, Gürece ve Tutumlu köyleri kırsalında 26-28 Kasım tarihleri arasında Şehit Jandarma Er Halil Eren Operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında 28.11.207 tarihinde Hizan Doyumlu köyü kırsalında üç adet sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda 3'ü dolu 34 adet büyük tüp, 3 adet küçük boş tüp, muhtelif yaşam ve gıda malzemesi, 3 adet akımölçer, 5 metre kablo, 1 sırt çantası, 3 adet elbise, 3 çift ayakkabı, 5 kilogram sıvı yağ, az miktarda bal, un ve peynir ele geçirilmiştir. Ayrıca operasyon kapsamında Hizan Koçyiğit köyünde BTÖ mensuplarına yardım yataklık yaptıkları değerlendirilen şahısların yakalanması amacıyla yapılan adli aramalarda 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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