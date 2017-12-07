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Bitlis’te Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

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Bitlis’te Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mahallelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis merkeze bağlı bazı köy ve mahallelerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan; Ilıcak Köyü, Oğulcak Köyü, Aşağıölek Köyü, Yukarıölek Köyü, Çalıdüzü Köyü, İçgeçit Köyü, Akçalı Köyü, Bölükyazı Köyü, Çayır Mahallesi, Govan Mahallesi, Kürtler Mahallesi bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 05 Aralık 2017 Salı günü saat:00:01'den itibaren (ilgili köy ve mezralarda hayatının normal akışının devam etmesi, öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması amacıyla, 16.00-07.00 saatleri arasında geçerli olmak üzere) ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu Sokağa Çıkma Yasağı 07 Aralık 2017 Perşembe günü 23.59'dan itibaren kaldırılmıştır."

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