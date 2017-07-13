Bitlis’te “Sokak Sağlıklaştırılması” Projesi

Bitlis çarşısında hayata geçirilecek "Sokak Sağlıklaştırılması" projesi için ilk adımlar atıldı.

Bitlis çarşısında hayata geçirilecek "Sokak Sağlıklaştırılması" projesi için ilk adımlar atıldı.

Bitlis Valiliği, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bitlis Belediyesi ve DAKA tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında söz konusu cadde, sokak ve mahallelerde bulunan iş yerleri lüks görünüme kavuşacak. Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, projenin uygulanacağı alanı ziyaret ederek, yetkili firmadan çalışmalar hakkında bilgi alarak, bu yılsonuna kadar çalışmaların bitmesi hususunda söz aldı. 4 milyon 123 bin TL'ye mal olacak proje için Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ustaoğlu, mutlak suretle kasım ayına kadar bitmesi gerektiğini belirtti. Ustaoğlu, "Bugün burada hayata geçireceğimiz hizmetin temel atmasını yapacağız. "Kadim Kent Kimliğine Kavuşuyor" sloganıyla Bitlis'imizin tarihi sokağını tüm dış cephe mimarisiyle 122 adet dükkanın dış cephe giydirmeleri, sokağımızın parke düzenlemeleri ve ışıklandırması ile Bitlis'imizde bu tarihi sokaklarımızın sokak sağlıklaştırması ile yeni bir kimliğe kavuşturulması noktasında bugün startı vermiş olacağız. Tarihi geçmişi yüzyıllara dayanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bu kadim şehir, inşallah bu yeni yapacağımız proje çalışmaları ile gerçek kimliğine kavuşmuş olacaktır. Yani kişilikli ve kimlikli şehir diye tabir ettiğimiz ve birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu şehrimiz, bu çalışmalarla hem turizm alanında hem de ilimizin yeni bir vizyon kazandırılması adına çok önemli bir projeye imza atmış olacağız. Bu anlamda Bitlis Belediyemizin daha önce sağ olsun başta giden valimizin ve belediye personelimizin çalışmaları neticesinde çok ciddi yol kat edilmiştir. Bunun devamında ise Samsun Büyükşehir Belediyemizin kardeş şehir olarak başlatacağı çalışmalar sonrasında Bitlis'te bir ilki de başlatmış oluyoruz. Çünkü burada daha önce sokak sağlıklaştırması adına yapılan herhangi bir çalışma yoktu. Sadece bazı tescilli binalarımızın restorasyon çalışmaları yapıldığı gibi yukarıdan aşağıya tüm altyapısıyla binalarımızın dış cephe giydirmeleri ile dükkanlarımızın belli nitelikli ve görünür kalitesi ile bu şehir hak ettiği kimliğine kavuşmuş olacak. Bitlis'e ilk geldiğimde cuma namazımı kılmış olduğum Ulu Camimizin yıllardır kronik olarak ve ondan sonra süren restorasyon çalışması bu ekim sonunda tamamlanacak. Bunun dışında yine Feyzullah Ensari Hazretlerinin türbesinde restorasyon çalışmalar devam ediyor. İnşallah yeni yapacağımız çalışmalarla Bitlis'imiz layık olduğu bu hizmetlerle yoluna devam edecektir. Bu proje bizim çok önemsediğimiz bir projedir. Yeni yapacağımız projelerle de bunun devamında yaklaşık 13 kilometrelik sıcak asfalt çalışmamız olacak. Ayrıca çocuklarımıza, gençlerimize, özellikle yeşil alanlar noktasında yeni çalışmalarımıza başlayacağız" diye konuştu.