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Bitlis’te Terör Operasyonu

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Bitlis’te Terör Operasyonu
Bitlis'in Mutki ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında tespit edilen 4 adet sığınakta muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'in Mutki ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında tespit edilen 4 adet sığınakta muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Mutki ilçesi Kavakbaşı beldesi Kapaklı kırsalında BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla 3 Aralık 2017 günü 03.00-17.00 saatleri arasında Mutki İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları ve güvenlik korucuları tarafından Şehit Güvenlik Korucusu Rıfat Kaya-95 Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında icra edilen T/A faaliyetlerinde 4 adet sığınak tespit edilmiştir. Sığınaklar içerisinde yapılan aramalarda 4 adet 50 kilogram un, 2 adet 18 litre yağ, 1 çuval 25 kilogramlık bulgur, 8 kilogram kaçak çay, 100 kilogram küp şeker, 2 adet 10 kilogramlık makarna, 5 kilogramlık kaya tuzu, 1 adet 12 kilogramlık tüp, 1 adet 2 kilogramlık tüp, 1 adet dört ayaklı ocak, 2 çift ayakkabı, 2 adet tepsi, 6 adet 30 kilogramlık dolu peynir bidonu, 1 adet 500 kilogramlık toprağa gömülü dolu su bidonu ele geçirilmiştir. Mutki Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, 3 Aralık 2017 günü saat 12.45 sıralarında tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

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