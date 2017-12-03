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Bitlis’te Terör Operasyonu

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Bitlis’te Terör Operasyonu
Bitlis'te düzenlenen operasyon kapsamında tespit edilen 1 adet sığınakta muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te düzenlenen operasyon kapsamında tespit edilen 1 adet sığınakta muhtelif yaşam ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis merkez Kayalıbağ köyü kırsalında, BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla, 02-03 Aralık 2017 günü Bitlis İl Jandarma Komutanlığı bölgede operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamanın devamında ise, "İl Jandarma Komutanlığından 2 jandarma komando karma timi, PAMİT unsuru, merkez İlçe Jandarma Komutanlığının 2 karma timi ve güvenlik korucuları ile birlikte Şehit Jandarma Uzman Çavuş İslam Çaçar 2017-05 operasyonu icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, icra edilen T/A faaliyetlerinde 1adet doğal barınak, tespit edilmiştir. Barınak içerisinde yapılan aramada 1 adet su ısıtma güğümü (kullanılmış), 1 adet boş kap, 100 gr tuz ele geçirilmiştir. Barınağın yaklaşık 300 metre güney doğusunda bulunan köprünün altına gizlenmiş vaziyette 1 çift ayakkabı, 1 adet ayakkabı, yanmış akü parçası, 1 adet makas, 1 adet çakmak, 1 adet tespih, 1 adet sabun, 1 adet kaşık, 1 adet diş fırçası, 1 adet deodorant, 5 metre kablo, 1 adet boş bidon, 1 adet kullanılmış reçel kutusu malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verildiği hatırlatılarak "03.12.2017 günü saat 12.30 sıralarında tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş malzemeler yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" ifadesi kullanıldı.

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