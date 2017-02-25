Bitlis’te Terör Operasyonu: 6 Tutuklama

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı ve duyarlı çalışmalar neticesinde; "PKK/KCK terör örgütüne milis/işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlaması ile 14 Şubat 2017 tarihinde 11 şahsa yönelik il merkezi, Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ve Mutki ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan ve adli makamlara sevki sağlanan M.Ş.Ö., C.K., Ö.T., F.K. ve R.A. isimli şahıslar adli kontrol şartı ile serbest kalırken; N.K., İ.Y., S.B., S.G., Y.S. ve B.Y. isimli 6 şahıs ise tutuklanarak Bitlis E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.