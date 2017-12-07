Bitlis’ten Amerika’ya Tepki

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti açıklaması tüm Türkiye'den olduğu gibi Bitlis'ten de tepki gördü.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ün İsrail'in başkenti açıklaması tüm Türkiye'den olduğu gibi Bitlis'ten de tepki gördü.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Bitlis İl Başkanı Gökan Evran, Amerika ve İsrail'in kanlı ortaklığı ve işgal planlarının devam ettiğini söyledi. Siyonizm'in yeni kuklası Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunduğunu belirten AGD Bitlis Başkanı Evran, "Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. İlk kıblemiz olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak nitelendirmek, ABD'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci başlatacaktır. Roma ve Bizans'ın akıbeti ne olduysa Amerika ve İsrail'in akıbeti de o olacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır" dedi.