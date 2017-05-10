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BİTMEYEN VİYADÜK KABUSA DÖNEBİLİR

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BİTMEYEN VİYADÜK KABUSA DÖNEBİLİR
23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na yaklaşık iki ay gibi bir süre kaldı ancak inşaatı süren viyadüklerin tamamlanması da kabusa döndü.

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olan 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na (Deaflympics) 2017’de ev sahipliği yapacak Samsun'da güzergah üzerinde bulunan viyadükler kabusa döndü. Yaklaşık 2 aylık süre kalırken, halen viyadük inşaatında istenilen noktaya gelinemedi. 

Olimpiyatlarda Samsun'a 36 ülkeden 5 bine yakın sporcu gelecek. Yabancı konuklarla birlikte binlerce kişiye ev sahipliği yapacak olan Samsun, şu an için viyadüklerin tamamlanmasına kilitlendi. Tekkeköy'e kadar uzanan bölgede yapımı süren viyadükte halen parçalı çalışma sürerken, istenilen seviyeye ulaşılmadığı öne sürülüyor. Havva şartlarının iyi gitmemesi nedeniyle geçikmelerin olduğu ifade edilirken, olimpiyatlara yetişmemesi halinde skandal bir görüntü ortaya çıkabilir. 

Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin, Samsun’un Tekkeköy kavşağı ile Örnek Sanayi Sitesi arasındaki 3.240 kilometrelik viyadük Samsun-Çarşamba Devlet Yolu Farklı Seviyeli Kavşak Köprüsü’nün ocak ayında yüzde 49’unun tamamlandığını açıklamıştı. Ancak, sonrasında yapılan çalışmaların hangi aşamada olduğu bilinmezken, ödenek sıkıntısı olmamasına rağmen viyadük çalışmalarının istenilen seviyeye ulaşmadığı görülüyor. İşitme Engelliler Olimpiyatı'nın 18-24 Temmuz'da yapılacağı düşünülürse, olimpiyattan 15 gün bitirilmesi hesaplanan viyadüklerin geldiği aşamanın tehlikeli öne sürülüyor. 

viyduk-(ishak-memisoglu).jpgVİYADÜK BAŞTAN YANLIŞTI
Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı İshak Memişoğlu da viyadükün baştan yanlış bir çalışma olduğunu söyledi. Memişoğlu, "Biz başından buyana viyadüklerin yapılmasına karşı çıktık, bu konuda raporlar ortaya koyduk. Bu trafik sorununu çözmek için geçici bir çözümdür. Biz doğu çevre yolunun yapılması gerektiğini en başından itibaren hep dile getirdik. Sonunda bu çevre yolu yapılacaktır. Ordu'da çevre yolu yapılarak bu sorun çözüldü hemde düşük maliyetle" dedi.

DOĞU ÇEVRE YOLU TEK ÇÖZÜMviyduk-(cevat-oncu).jpg
İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Cevat Öncü, viyadüğün ne zaman biteceği konusunda bir bilgi sahibi olmadığını söyledi. Öncü, şöyle devam etti: "İnşaat bitirileceği zaman yetkililer tarafından açıklama yapılır. Ancak inşaatın hızla bitirilmesi adına iş güvenliğinin tehlikeye atılmasına karşıyız. Samsun bir doğalgaz faciası yaşadı biliyorsunuz.Viyadük inşasında taşeron firma doğalgaz ana dağıtım borusunu patlattı. Faciayı ucuz atlattık. Viyadük tabiki geçici çözüm.  Doğu çevre yolu illaki yapılmak zorunda kalınacak. Estetik açıdanda kent içinden çıkılmaz bir hale geldi."

Zekeriya FIRAT \ Özel Haber

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