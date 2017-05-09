“Biz İzmiriz” Projesi Start Aldı

Daha güvenli bir kent oluşturmak için yola çıkan İzmir Emniyet Müdürlüğü, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanları kapsayan...

Daha güvenli bir kent oluşturmak için yola çıkan İzmir Emniyet Müdürlüğü, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan çalışanları kapsayan "Biz İzmiriz" projesini hayata geçirdi. Terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan asayiş olaylarına kadar birçok alanda eğitim alacak olan çalışanlar, görev bölgelerinde gördükleri bu tür olumsuzluklar hakkında hem bilgi sahibi olacak hem de anında polise bildirecek.

İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Biz İzmiriz" projesi Atatürk Kültür Merkezindeki törenle hayata geçirildi. Projenin ilk etabında 980 posta dağıtım görevlisi, 350 su sayacı okuma görevlisi, 250 doğalgaz sayacı okuma görevlisi, 450 elektrik sayacı okuma görevlisi ile 3 bin 40 çeşitli belediyelerde temizlik ve park bahçe görevlisi olmak üzere toplamda 5 bin 70 kişi terörden uyuşturucuya, kaçakçılıktan asayiş olaylarına kadar birçok alanda eğitim alacak.

Projenin tanıtımında konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir'in güzel bir coğrafyada bulunduğunu ve tüm dünyanın İzmir'e hayranlık duyduğunu ifade ederek, "İzmirlilerin kendilerini güvende duymaları için büyük çaba içerisindeyiz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bizim sayımız 12 bin. 4 milyon 300 bin kişi yaşıyor kentimizde. Bu güvenlik hizmetini sunarken İzmir halkından büyük destek alıyoruz. 155 ihbarları konusunda en doğru ihbarları alan kent İzmir. Kamu çalışanlarından destek alabileceğimizi düşündük ve projeyi hayata geçirdik. Farklı kurumlarda çalışan arkadaşlarımız da, terör saldırılarının olmadığı, sokaklarında uyuşturucu satılmadığı, insanların mutlu yaşadığı, dükkanlarından evlerinden hırsızların olmadığı, göçmen çocuklarının denizde boğulmadığı bir kentte yaşamak isterler sanırım. Bizde bu düşünceyle bu projeye başladık" dedi.

Projede hedeflerinin 18 binin üzerinde kişiye eğitim vermek olduğunu açıklayan Aşkın, "Bu da 36 bin gözün sokaklara bizim gözümüzden bakması demek. İzmirimizde bizim gözümüzden, polis gözüyle bakan, şüpheli durumları bize bildirenler olacağından eminim. Projenin ilk ayağı sadece İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye örnek olacak projedir" diye konuştu.

"Daha mutlu yarınlara bakmak için"

İzmir'in büyük aile olduğu vurgusunu yapan İzmir Valisi Erol Ayyıldız da, "Bu proje hayati önemde. Biz İzmir'iz, biz büyük bir aileyiz. Gelinen nokta bu ailenin fertleri olarak hepimizi daha mutlu yarınlara bakmak için hepimize görevler düşüyor. Onları yerine getirmenin yol ve yöntemlerini ortaya koyacak ve öğretecekler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından geçtiğimiz ocak ayında İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin'in anıldığı tanıtım filmi yayınlandı. Kurum çalışanlarına ilk kursları, Terörle Mücadele Şube Müdürü Akın Tan, Asayiş Şube Müdürü Seda Öğretmen, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ertuğrul Yetkin ile Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü Bahadır Yeşiltepe verdi.