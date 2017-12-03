  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 19 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 14 °C

Bize dost olan kazanır

»
Bize dost olan kazanır
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bize dost olan kazanır, düşman olan kaybeder. ABD'de bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunu FETÖ ile yapmaya çalışıyorlar. Bu oyuna bizi getiremeyeceksiniz bunu böyle bilin "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ağrı 6. olağan il kongresine katıldı. “Kuzeyimizden güneyimize ülkelerin ve halkların nasıl paramparça edildiğini görüyorsunuz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Yularını şu ve bu yabancı güce teslim etmiş hiçbir yapının bu ülkeye hiçbir faydası yoktur. Benim Kürt kardeşlerimin bölücü zihniyetli partilere ihtiyacı yoktur. Kürt kardeşlerimiz diledikleri gibi işlerini yapıyorlar "dedi. 

"Israrla Kürt kardeşlerimizi tahrik etmenin adı ırkçılıktır "ifadesini kullanan Erdoğan, " Bugün de Suriye’de Irak’ta yaşadığımız sıkıntıların nedeni iki yüzlü davranılmış olmasıdır. Biz de buna rıza gösterdiğimiz için hedefe koydular. Türkiye Irak'taki Suriye'deki kardeşlerinin yaşadığı zulümlere sırtını dönebilir mi? Türkiye’de kardeşi kardeşe kırdıran bu zalim düzenin sürmesine rıza gösterebilir mi? ABD'de bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunu FETÖ ile yapmaya çalışıyorlar. Bu oyuna bizi getiremeyeceksiniz bunu böyle bilin. Ülkemizde elde edemedikleri neticeye ayrı tezgah aynı senaryo aynı malzemeyle ulaşma çabasındalar. Hepsi Türkiye’yi diz çöktürmeye amaçlamaktalar. İstedikleri kadar uğraşsınlar başaramayacaklar. Bu millet oynanan oyunu gayet iyi biliyor. Ana muhalefetin başındaki zat aynı amaçla kullanılıyor. Bu oyunların hiçbiri birbirinden farklı değildir "diye konuştu. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye diz çöktüremeyecekler03 Aralık 2017 Pazar 18:14
  • Yahşihan'ı birlikte büyüteceğiz03 Aralık 2017 Pazar 14:32
  • MHP'li yeni üyelere rozetleri takıldı03 Aralık 2017 Pazar 14:32
  • Bizler de 'engelli' adayıyız03 Aralık 2017 Pazar 14:31
  • Altunçanak, 'Gençlik Kolları Başkanı' oldu03 Aralık 2017 Pazar 14:29
  • Sanal mahkemeler benim ülkemi mahkum edemez02 Aralık 2017 Cumartesi 23:30
  • CHP'de İstanbul kongreleri durduruldu02 Aralık 2017 Cumartesi 23:00
  • "FETÖ, Amerikan yargısına da sızmış"02 Aralık 2017 Cumartesi 22:45
  • Engelliler sorunlara çözüm bekliyor02 Aralık 2017 Cumartesi 18:17
  • Kurt'tan milli güreşçiye tebrik02 Aralık 2017 Cumartesi 18:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti