Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bize dost olan kazanır, düşman olan kaybeder. ABD'de bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunu FETÖ ile yapmaya çalışıyorlar. Bu oyuna bizi getiremeyeceksiniz bunu böyle bilin "dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ağrı 6. olağan il kongresine katıldı. “Kuzeyimizden güneyimize ülkelerin ve halkların nasıl paramparça edildiğini görüyorsunuz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Yularını şu ve bu yabancı güce teslim etmiş hiçbir yapının bu ülkeye hiçbir faydası yoktur. Benim Kürt kardeşlerimin bölücü zihniyetli partilere ihtiyacı yoktur. Kürt kardeşlerimiz diledikleri gibi işlerini yapıyorlar "dedi.

"Israrla Kürt kardeşlerimizi tahrik etmenin adı ırkçılıktır "ifadesini kullanan Erdoğan, " Bugün de Suriye’de Irak’ta yaşadığımız sıkıntıların nedeni iki yüzlü davranılmış olmasıdır. Biz de buna rıza gösterdiğimiz için hedefe koydular. Türkiye Irak'taki Suriye'deki kardeşlerinin yaşadığı zulümlere sırtını dönebilir mi? Türkiye’de kardeşi kardeşe kırdıran bu zalim düzenin sürmesine rıza gösterebilir mi? ABD'de bizi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bunu FETÖ ile yapmaya çalışıyorlar. Bu oyuna bizi getiremeyeceksiniz bunu böyle bilin. Ülkemizde elde edemedikleri neticeye ayrı tezgah aynı senaryo aynı malzemeyle ulaşma çabasındalar. Hepsi Türkiye’yi diz çöktürmeye amaçlamaktalar. İstedikleri kadar uğraşsınlar başaramayacaklar. Bu millet oynanan oyunu gayet iyi biliyor. Ana muhalefetin başındaki zat aynı amaçla kullanılıyor. Bu oyunların hiçbiri birbirinden farklı değildir "diye konuştu.