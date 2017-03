Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, amonyum nitratlı gübrelerin kullanımda kısıtlamaya gidilmesi nedeni ile çiftçilerin bazı sorunlar yaşadığını ifade ederek, "Bizim bölgemizden teröre gübre kaymaz" dedi

Türkiye'de amonyum nitratlı gübrelerin patlayıcı yapımında kullanılması sonucu 26 Haziran 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile amonyum nitratlı gübrelerin tarımda kullanımı tamamen yasaklanırken, kalsiyum nitratlı gübrelerin e-reçete ile satışına izin verilmişti. Tokat Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen, alınan kararla çiftçilerin amonyum nitratlı gübreleri tarlalarına İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü nezaretinde atmasına izin verilmesi nedeni ile bazı sorunlar yaşandığını yeni genelge ile bu sorunun ortadan kısmen kalkmasının sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

YETKİNİN MUHTAR VE AZALARA

VERİLMESİ SEVİNDİRİCİ KARAR

Başkan Dökülen, çiftçinin hava durumuna göre gübre attığını ve her an görevli bulmasının mümkün olmadığı için bu anlamda muhtarlar ve azalarına yetki verilmesinin önemli bir sıkıntıyı ortadan kaldıracağına işaret ederek,"Amonyum nitratlı gübreyi çiftçi tarlasına atacağı zaman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilisi kontrolünde atılması şart olmuştu. Bu bizler çiftçiler ve tarım müdürlüğü için bir sıkıntı idi. Çiftçi gübresini yağışlı havanın durumu iklim şartlarına göre gecesi gündüz farkı olmadan atıyor. Bu süre içerisinde her an tarım müdürlüğü yetkilisini bulmak mümkün değildi. Bu anlamda çiftçinin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla bakanlık tarafından muhtar ve azalara görev verilmesi sevindirici bir gelişme" dedi.

Dökülen, amonyum nitratlı gübrelerin patlayıcı yapımında kullanılmasının çiftçileri olumsuz etkilediğini ifade ederek,"Bizim bölgemizde teröre gübre kaymaz. Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde olur ama bizim bölgemizde olmaz. O nedenle bölgelere göre uygulamanın esnetilmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Taner YEŞİLSU / TOKAT